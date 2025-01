28-Jähriger bei Unfall in Esslingen leicht verletzt: Audi schlingert und überschlägt sich – Stau nach Vollsperrung auf der B 10

1 Nach einem Unfall war die B 10 bei Esslingen am Sonntag zeitweise voll gesperrt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Sonntagmittag auf der B 10 bei Esslingen, als ein 28-Jähriger mit seinem Audi einen Bordstein streifte und sich überschlug. Die B 10 war zeitweise voll gesperrt. Einer Frau, die den Stau umfahren wollte, droht jetzt ein Bußgeld.











Bei einem Unfall auf der B 10 wurde am Sonntagmittag ein Mann leicht verletzt. Die Bundesstraße musste wegen Aufräumarbeiten teilweise voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 12.15 Uhr mit einem A8 auf der rechten Spur von Stuttgart herkommend in Richtung Göppingen unterwegs. Bei Esslingen-Weil touchierte der Wagen mit den rechten Reifen einen Bordstein neben der Fahrbahn, geriet daraufhin ins Schleudern und prallte anschließend mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen eine Mauer neben dem rechten Fahrbahnrand. Dort wurde der Audi ausgehebelt, kippte auf die Seite und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn, ehe er am rechten Straßenrand wieder auf den Rädern zum Stehen kam, teilte die Polizei in Reutlingen am Montag mit.

Hatte der Unfallfahrer überhaupt einen Führerschein?

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten 28-jährigen Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, werde derzeit geprüft, so die Polizei. Der Audi musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 11 500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 16.40 Uhr voll gesperrt werden. Dies führte zu einem entsprechenden Rückstau.



Illegales Wendemanöver wegen Staus – Polizei stoppt Frau

Eine 54 Jahre alte Autofahrerin wollte dem Stau offenbar entgehen, indem sie gegen 12.40 Uhr mit ihrem Fiat auf der B 10 wendete und über den Standstreifen mehrere Meter zurück zur Anschlussstelle fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung, die das Wendemanöver von den Hedelfinger Brücken aus beobachtet hatte, konnte den Wagen samt Fahrerin wenig später in der Esslinger Weilstraße einer Kontrolle unterziehen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es laut Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Autofahrerin muss aber mit einem Bußgeld rechnen.