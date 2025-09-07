28-Jährige zeigt ihre Wohnung: Bei junger Stuttgarterin trifft Design-Anspruch auf Faible für Gebrauchtes
8
„In diesem Raum passt alles zusammen“: Alicia Wolf ist glücklich mit den Möbeln, die sie für ihr Wohnzimmer gefunden hat. Foto: Valentin Schwarz

Alicia Wolf (28) kauft ungern neu. Wie die gelernte Schreinerin aus Stuttgart über unseren Umgang mit Möbeln denkt – und welche Tipps sie für Fundstücke von Kleinanzeigen hat.

Wer auf Möbel frisch aus dem Einrichtunghaus steht, wird in Alicia Wolfs Wohnzimmer im Stuttgarter Osten nicht glücklich. Das geht los mit der senfgelben Stoffcouch, die ihr Partner von einem ehemaligen Mitbewohner übernommen hat. Davor steht ein eckenloser Sofatisch, den die 28-Jährige über das Kleinanzeigen ergattert hat – ebenso wie eine mit Pflanzen dekorierte Holzleiter, eine HiFi-Anlage inklusive der zugehörigen Boxen, halbkugelförmige 70er-Jahre-Lampen und die vier abgerundeten Stühle um den Esstisch.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.