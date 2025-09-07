28-Jährige zeigt ihre Wohnung: Bei junger Stuttgarterin trifft Design-Anspruch auf Faible für Gebrauchtes

Bei junger Stuttgarterin trifft Design-Anspruch auf Faible für Gebrauchtes

8 „In diesem Raum passt alles zusammen“: Alicia Wolf ist glücklich mit den Möbeln, die sie für ihr Wohnzimmer gefunden hat. Foto: Valentin Schwarz

Alicia Wolf (28) kauft ungern neu. Wie die gelernte Schreinerin aus Stuttgart über unseren Umgang mit Möbeln denkt – und welche Tipps sie für Fundstücke von Kleinanzeigen hat.











Wer auf Möbel frisch aus dem Einrichtunghaus steht, wird in Alicia Wolfs Wohnzimmer im Stuttgarter Osten nicht glücklich. Das geht los mit der senfgelben Stoffcouch, die ihr Partner von einem ehemaligen Mitbewohner übernommen hat. Davor steht ein eckenloser Sofatisch, den die 28-Jährige über das Kleinanzeigen ergattert hat – ebenso wie eine mit Pflanzen dekorierte Holzleiter, eine HiFi-Anlage inklusive der zugehörigen Boxen, halbkugelförmige 70er-Jahre-Lampen und die vier abgerundeten Stühle um den Esstisch.