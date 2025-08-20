27-Jähriger aus Tübingen vermisst: Vermisster befindet sich möglicherweise in Filderstadt-Bonlanden

3 Die Polizei fahndet derzeit nach dem 27 Jahre alten Lui R. aus Tübingen. Foto: Marijan Murat/dpa

Seit dem 9. August wird ein 27-Jähriger aus Tübingen vermisst. Trotz intensiver Suche fehlt von ihm jede Spur – nun bittet die Polizei die um Hinweise.











Die Polizei fahndet derzeit nach dem 27-jährigen Lui R. aus Tübingen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hat der Vermisste seine Wohnung am Samstag, 9. August, mit dem Fahrrad verlassen. Da er am Montagmorgen nicht zur Arbeit erschien, erstatteten seine Angehörigen eine Vermisstenanzeige.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 27-Jährige seine Wohnung gegen 16.30 Uhr verlassen haben. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass er sich am selben Tag gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße in Filderstadt-Bonlanden aufgehalten haben könnte.

Seither fehlt von Lui R. jede Spur. Da er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, die er zuletzt bereits unregelmäßig nahm, kann die Polizei nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie bittet deshalb um Mithilfe.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste ist circa 1,84 Meter groß, schlank und hat kurze, dunkelbraune Haare. Er könnte mit einem silberfarbenen oder dunklen Herrenrad der Marke Winora unterwegs sein und einen grauen Rucksack bei sich führen. Informationen zu seiner Bekleidung liegen nicht vor.

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden.