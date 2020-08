1 Vor einem Jahr war die Baustelle auf der Zollbergstraße gerade auf der Zielgeraden. Foto: Roberto Bulgrin

Vor einem Jahr – am 27. August – berichtete unsere Zeitung über eine eingewanderte Riesenzecke, eine fast abgeschlossene Baustelle und eine verzögerte Hoteleröffnung. Doch wie sieht es bei diesen Themen heute aus?

Kreis Esslingen - Über Riesenzecken hatte unsere Zeitung vor genau einem Jahr – also am 27. August 2019 – berichtet. Diese waren von Zugvögeln in die Region gebracht worden und hatten sich hier sichtlich wohl gefühlt. Anders als der heimische Holzbock, der im Gras lauert, macht die Hyalomma (deutsch: Glasauge) Jagd auf ihre Beute. Darüber hinaus kann sie beim Menschen das tropische Fleckfieber auslösen. „Kein Grund zur Panik“, hatte unsere Zeitung damals Ute Mackenstedt, Parasitologin ander Universität Hohenheim, zitiert. Im Kreis Esslingen sei die Krankheit noch nicht aufgetreten. Außerdem sei sie mit Antibiotika gut behandelbar.

Auch das Hotel Mövenpick Messe & Congress am Stuttgarter Flughafen beschäftigte unsere Reporter vor einem Jahr. Damals war gerade bekannt geworden, dass ein Wasserschaden und viele weitere Gründe dazu führen würden, dass das Hotel erst mit großer Verspätung öffnen kann. Januar 2020 wurde als Eröffnungstermin angepeilt. Von der kommenden Corona-Krise hat damals noch niemand etwas geahnt. So kam es, dass das Kongresshotel auch ein Jahr später wieder für Schlagzeilen sorgte: Seit April ist das neue Hotel nämlich coronabedingt wieder zu. Kaum Tagungen, keine Messen. Die 262 Zimmer, sieben Tagungsräume und der Ballsaal für 695 Personen stehen leer. Man hoffe darauf, dass es im Dezember erneut öffnen könne, schreibt das Unternehmen Accor auf seiner Internetseite.

„Zollbergstraße bald fertig“ – so titelte vor einem Jahr unsere Zeitung. Nach fast fünfmonatiger Sperrung sah es so aus, als sei bald wieder freie Fahrt den Zollberg hinunter angesagt. Grund für die langwierigen Arbeiten ist der Hang, in den die Zollbergstraße einst gebaut worden ist. Dieser war ins Rutschen geraten, weshalb die Straße im oberen Teil auf einer Länge von rund 300 Metern umfangreich saniert werden musste. Für Anwohner und Pendler war die Nachricht, dass die Baustelle bald fertig ist, ein Fünkchen Hoffnung, mussten sie doch trotz des vergleichsweise kurzen Sanierungsabschnitts große Umwege fahren. Am 12. September war es dann soweit: Autofahrer konnten die Zollbergstraße wieder nutzen. Am Tag darauf konnten auch die Oberleitungsbusse wieder auf der Strecke verkehren.