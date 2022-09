1 Die Krabbelgruppen liegen Treffleiterin Magdalena Heinrichs (links) am Herzen. Foto: Ines Rudel

Als kreisweites Modellprojekt für bürgerschaftliches Engagement startete 1997 der Bürgertreff Ostertagshof in Neuhausen. Heute hat sich die Flexibilität durchgesetzt.















Link kopiert

Neue Perspektiven für das Ehrenamt hat der Landkreis Esslingen vor 25 Jahren im Bürgertreff Ostertagshof in Neuhausen entwickelt. „Unser Ziel war es, dem Ehrenamt neue Möglichkeiten zu bieten“, blickt Inge Hafner, die damalige Altenhilfefachberaterin der Kreisverwaltung, zurück. Sie ist heute im Ruhestand und kümmert sich im Freilichtmuseum Beuren um die Freiwilligen. „Den Volunteers-Gedanken, wie wir ihn damals in Neuhausen vorgelebt haben, pflegen wir auch heute noch.“ Am Samstag, 24. September, findet in den Räumen in der Bäderstraße 1 ein Tag der Generationen statt.