25 Jahre Kulturverein Krummhardt: Wie das Goldgelbfestival das Schurwalddorf verändert

9 Das besonders dekorierte Festivalgelände im Sonnenblumenfeld zeichnet das Goldgelb aus (Drohnenaufnahme von oben). Foto: Kulturverei/n

Krummhardt, der Aichwalder Ortsteil (Kreis Esslingen), ist für viele mit dem Goldgelb-Festival verbunden, das alle zwei Jahre Tausende Fans anzieht. Doch der Kulturverein des Ortes, der 25 wird, leistet viel mehr. Vor allem für die Dorfgemeinschaft.











Link kopiert

Stau bis nach Aichschieß habe es einmal gegeben, erinnert sich Anita Geyer. Damals, 2009, habe die Queen-Tribute-Band May Queen gespielt beim Goldgelb. So viele Besucher wollten die Songs von Freddie Mercury hören, dass sie in der Autoschlange mehr als zwei Kilometer lang bis in den übernächsten Teilort standen. Geyer ist seit gut zehn Jahren Schriftführerin und noch länger Mitglied des Kulturvereins Krummhardt. Dieser wird in diesem Jahr 25 und ist für Menschen weit über den Aichwalder Ortsteil hinaus mit dem Musikfestival im Sonnenblumenfeld verbunden. „Es ist aber wichtig, dass wir nicht nur das Goldgelb sind“, sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Zeiträg.