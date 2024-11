25 Jahre im Gemeinderat Baltmannsweiler: Zwei Männer werden geehrt – und blicken zurück

1 Bürgermeister Simon Schlienz (Mitte) ehrt die Gemeinderäte Carlo Schlienz (links) und Martin Wieland. Foto: Corinna Meinke

Carlo Schlienz und Martin Wieland sind für 25 Jahre im Gemeinderat Baltmannsweiler geehrt worden. Bei der ersten Sitzung ihrer Karriere ging es turbulent zu.











Link kopiert

Als Martin Wieland (Grüne) und Carlo Schlienz (CDU) im November 1999 als frisch Gewählte zum ersten Mal im Gemeinderat Baltmannsweiler Platz nahmen, schlugen gerade die kommunalpolitischen Wellen hoch. Die erste Sitzung habe es in sich gehabt, erinnert sich Schlienz. Damals sei es um den Enteignungsbeschluss wegen der geplanten Entlastungsstraße gegangen. Die Grundstückseigentümer hatten sich zu der Interessengemeinschaft Entlastungsstraße Hohengehren vereint und erklärt, sie wollten ihr Ackerland nicht an die Gemeinde verkaufen. Angesichts wütender Eigentümer und Demonstranten, die mit ihren Traktoren vor das Rathaus gekommen seien, habe die Polizei die Gemeinderäte in den Saal begleiten müssen.

Ehrgeiz und Meinungsstärke

Als Schlienz und Wieland nun 25 Jahre später für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Gemeinderat von Bürgermeister Simon Schmid geehrt wurden, ging es deutlich ruhiger zu, auch wenn zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Zuhörerraum Platz genommen hatten. Schmid würdigte die enorm hohe Motivation der beiden Geehrten, ihren „unbändigen Ehrgeiz“ und ihre Fähigkeit zum Kompromiss trotz ihrer Meinungsstärke. Als Dank erhielten Wieland und Schlienz Urkunde, Ehrennadel und Stele vom Gemeindetag Baden-Württemberg.