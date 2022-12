1 Menschen in ihrer letzten Lebensphase Geborgenheit geben, ist das Ziel des Hospizdienstes. Foto: dpa/Norbert Försterling

Der Verein unterstützt mit knapp zwei Dutzend ehrenamtlichen Begleitern Todkranke und deren Angehörige. Eine weitere Aufgabe sieht der Verein darin, das gerne verdrängte Thema Sterben mehr ins Bewusstsein zu rücken.















Es geht um Würde. Einem unheilbar kranken Menschen in seiner letzten Lebensphase Geborgenheit vermitteln und die Begleitung an seinen Wünschen und Bedürfnissen ausrichten – so lässt sich der Hospizgedanke definieren. Ein wesentlicher Aspekt dieser Aufgabe besteht darin, bei allem Tun auch die Angehörigen im Blick zu haben. Denn sie befinden sich genauso wie der Sterbende in einer Ausnahmesituation. Genau in diesem Sinne leisten seit 25 Jahren knapp zwei Dutzend Ehrenamtliche in Ostfildern segensreiche Arbeit.