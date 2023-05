Datenauswertung zu Unfällen In Stuttgart werden E-Scooter sicherer

In Stuttgart gab es 2022 weniger E-Scooter-Unfälle als im Vorjahr. In den meisten anderen Großstädten geht der Trend genau in die andere Richtung: Die Unfälle nehmen zu. Wie erklärt sich die Entwicklung in der Landeshauptstadt?