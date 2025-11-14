1 Das Diakonie-Klinikum in Stuttgart feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Foto: Volker Schrank

Beim Tag der offenen Tür im Stuttgarter Diakonie-Klinikum ist viel geboten: Man kann durch ein Darmmodell gehen und Kinder ihr Kuscheltier untersuchen lassen.











Das Diakonie-Klinikum Stuttgart gibt es in nun schon seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass öffnet das Krankenhaus am Samstag, 15. November 2025, seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Beim Tag der offenen Tür erwartet die Gäste ein informatives und unterhaltsames Programm für die ganze Familie.

Wie funktioniert eigentlich eine Operation? Was passiert in der Notaufnahme oder in der Strahlentherapie? Und wie präzise arbeitet ein OP-Roboter? Derartige Einblicke hinter die Kulissen der Klinik bieten sich von 10 bis 16 Uhr in der Rosenbergstraße 38.

Ärzte geben im Stuttgarter Krankenhaus Einblick in Therapien

Es gibt Kurzvorträge zu aktuellen medizinischen Themen, zudem laden die Fachabteilungen zu Mitmachaktionen ein. Im Infomarkt geben Expertinnen und Experten der zertifizierten Krebszentren Einblicke in Diagnostik und Therapie, sie zeigen ein begehbares Darmmodell und erklären, was bei einer Stammzelltransplantation passiert. In der Orthopädie erfahren Besucher, wie Hüft- und Knieimplantate funktionieren und wie eine Wirbelsäulen-Operation abläuft. Auch die Pflege-Experten stellen ihre Arbeit vor: Sie beraten zu Diabetes sowie Schmerztherapie und messen Vitalwerte.

Auch die jungen Gäste kommen nicht zu kurz: Beim Kinderprogramm dürfen Kinder ihre Puppe oder ihr Kuscheltier zur Untersuchung mitbringen. Medizinstudenten der Teddyklinik kümmern sich um sie. Und sie können sich einen echten Gips anlegen lassen. Außerdem gibt es spannende Mitmachstationen und kleine Gesundheitschecks. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.