Schwule Szene in den 1980ern Der Esslinger CSD hat einen Vorläufer

Bereits lange vor dem für dieses Wochenende geplanten Christopher Street Day in Esslingen haben sich Schwule in ihrer Stadt öffentlich für ihre Rechte eingesetzt. Die Initiative „Rosa Zwiebel“ hat 1988 eine große Demonstration organisiert. Was ist aus ihr geworden? Ein Blick ins Stadtarchiv.