1 Insgesamt wurden drei Männer, die die Plantage betrieben haben sollen, festgenommen (Symbolbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Polizei hebt bei Zürich eine große Hanfplantage aus. Dabei kommen nicht nur 24.000 Hanfpflanzen zum Vorschein, sondern auch Bargeld und Waffen.











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Die Schweizer Polizei hat im Raum Zürich eine Tonne Cannabisprodukte sichergestellt. Drei Männer wurden festgenommen, darunter ein 36-jähriger Deutscher, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Ermittler hatten am Donnerstag eine große Hanfplantage in einer Gewerbehalle in Spreitenbach in der Nähe von Zürich ausgehoben. Der Deutsche sowie zwei weitere Männer im Alter von 26 und 29 Jahren wurde festgenommen, nachdem sie bei der Anlage beobachtet worden waren.

Waffen, Munition und Schussweste

Bei der Kontrolle der Halle und bei weiteren Hausdurchsuchungen in Zürich wurden rund 24.000 verbotene Hanfpflanzen und rund eine Tonne THC-haltige Cannabisprodukte gefunden. Außerdem wurden Faustfeuerwaffen, Munition, eine schusssichere Weste und umgerechnet mehr als 40.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Welche Rolle der Deutsche in dem Drogen-Betrieb mutmaßlich spielte, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Sprecher machte keine näheren Angaben zur Herkunft des Mannes.