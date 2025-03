24-Jährige gerät auf Gegenspur Frontalzusammenstoß in Aichtal – eine Verletzte und hoher Schaden

In Aichtal hat eine 24-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag einen Frontalunfall verursacht. Sie geriet auf der Raiffeisenstraße mit ihrem Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem BMW.