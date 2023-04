22. Liwa-Lauf-Event Mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer nehmen den Schurwald in Beschlag

Das 22. Liwa-Lauf-Event stand seinen 21. Vorgängern in nichts nach. In acht Kategorien waren an diesem Sonntag im Schurwald insgesamt mehr als 1000 Starterinnen und Starter unterwegs.