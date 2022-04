1 So wie bei dieser jungen Frau kann es aussehen, wenn man von kreisrundem Haarausfall betroffen ist. Foto: Nadya Kolobova

Cita Schmid leidet von Kindesbeinen an unter kreisrundem Haarausfall. Vor einem Dreivierteljahr änderte die 21-Jährige ihren Umgang mit der Krankheit.















Wie der Vater, so der Sohn – was den Haarausfall und die Folgen wie Geheimratsecken angeht, stimmt die Gleichung oft. In zwei Drittel der Fälle ist die Krankheit bei Männern erblich bedingt. Und die meisten können mit diesem Leiden irgendwann auch umgehen. Frauen haben da oft mehr Probleme, weil Haarausfall das überkommene Schönheitsideal stört. Cita Schmid hat gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen und trotzdem ein ganz normales Leben zu führen. „Es schränkt mich in keiner Weise ein“, kann die 21-Jährige aus Reichenbach heute von sich sagen. Und so selbst­bewusst, wie sie sich gibt, nimmt man ihr das auch ab. Sie war drei Jahre alt, als bei ihr eine besondere Art des Haarausfalls diagnostiziert wurde: Alopecia areata. Mediziner bezeichnen so den kreisrunden Haarausfall, der durch Entzündungen an der Haarwurzel ausgelöst wird. So selten ist die Ausprägung dieser Krankheit aber doch wieder nicht, denn nach offiziellen Schätzungen, leiden allein in Deutschland eine Million Menschen darunter.