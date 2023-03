7 Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 21 Jahre alte Frau aus Eigeltingen im Kreis Konstanz wird seit dem 19. Februar vermisst. Die Polizei hat mittlerweile Hinweise auf ein Verbrechen und sucht weiterhin mit Fotos nach der Vermissten.















– Nach dem Verschwinden der 21-jährigen Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf (Landkreis Konstanz) kann die Polizei ein Verbrechen nicht mehr ausschließen. Eine Sonderkommission nahm einen 42 Jahre alten Bekannten der Vermissten als Verdächtigen fest, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Er wurde nach der Festnahme am Samstag einem Richter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Es seien seit dem Verschwinden am 19. Februar viele Hinweise eingegangen, die neue Ermittlungsansätze ergeben hätten. Die Beamten suchen weiterhin nach Zeugen und haben mehrere Fotos veröffentlicht, die sich in unserer Bildergalerie befinden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen fanden die Beamten das von der Vermissten genutzte Auto in Radolfzell auf einem Parkplatz. Von Sonntag bis Mittwoch fanden jeden Tag verschiedene Suchaktionen in Eigeltingen und Radolfzell statt, bei denen auch Hunde eingesetzt wurden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und schreibt in ihrer Pressemitteilung: „Wer hat in der Zeit von Samstag, 18. Februar, bis Freitag, 24. Februar, im süddeutschen Raum, sowie im Grenzgebiet Schweiz und Österreich Beobachtungen gemacht und kann im Zusammenhang mit dem Verschwinden allgemein Hinweise oder speziell zu folgenden Fragen und Gegenständen Angaben machen:

Wer hat Jasmin M. im oben genannten Zeitraum wo, wann und mit wem gesehen? Sind Ihnen folgende Fahrzeuge/Gegenstände in diesem Zusammenhang aufgefallen:

-Orangener Volkswagen Bus/Van T4

-Weißer FIAT Ducato Kastenwagen mit Werbeaufschrift

-Schwarzer Toyota Corolla

-Steppdecke mit gesteppter (Rosa) und samtiger Seite (Weinrot)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil telefonisch unter 0741 477 8000 oder online über das Hinweisportal unter folgendem Link entgegen: https://bw.hinweisportal.de/“.