1 Erst nach heftigem Protest durfte der Impfbus des Landkreises weiter fahren. Hier macht er Station in Ostfildern-Kemnat. Foto: Ines Rudel

Die beiden Impfzentren im Landkreis Esslingen hatten einen schweren Stand – und waren trotzdem unterm Strich eine Erfolgsgeschichte.















Esslingen/Leinfelden-Echterdingen - Ärgernis? Aufreger? Erfolgsgeschichte? Auch im Rückblick, fällt es schwer, die beiden Impfzentren des Landkreises Esslingen den ihnen gebührenden Platz in der an Wendungen und Irrungen nicht gerade armen Pandemie-Geschichte des vergangenen Jahres zuzuweisen. Trotz aller Kritik, trotz anfänglichem Sand im Getriebe, trotz der von allen Seiten als vorzeitig kritisierten Schließung – der Blick auf die reinen Zahlen spricht für sich. In achteinhalb Monaten Öffnungszeit sind in der Halle 9 der Landesmesse bei Leinfelden-Echterdingen rund 205 000 Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt worden. In dem in einem Gewerbegebäude in der Esslinger Zeppelinstraße 112 untergebrachten Impfzentrum waren im gleichen Zeitraum 210 000 Dosen verabreicht worden. Die mehr als 400 000 Impfungen waren ein wichtiger Beitrag zur Immunisierung der 535 000 Einwohner des Landkreises.