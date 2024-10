2000 Euro Schaden in Neuffen: Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein

1 Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zum Haus. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Am Dienstag ist ein unbekannter Täter in Neuffen (Kreis Esslingen) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach Angaben der Polizei durchwühlte er alle Schubladen und Schränke und richtete 2000 Euro Schaden an.











In ein Einfamilienhaus im Buchenweg in Neuffen ist am Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen zehn Uhr und 22.20 Uhr verschaffte sich nach Angaben der Polizei ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Haus.

Dort habe er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Polizeiposten Neuffen habe mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas gestohlen worden sei, sei noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden belaufe sich auf etwa 2000 Euro.