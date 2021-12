1 Der neu gestaltete Innenhof des Architektur- und Planungsbüros Bankwitz bietet Erholung für Menschen und Lebensraum für Tiere. Foto: Christina Schmitt

Das Programm Ökoprofit unterstützt seit 20 Jahren Unternehmen im Kreis Esslingen dabei, sich ökologischer aufzustellen. Damit sind nicht nur Kosten, sondern auch Einsparungen verbunden.















Kreis Esslingen - Der Blick aus dem Bürofenster fällt auf eine kleine Oase. Das Architektur- und Planungsbüro Bankwitz in Kirchheim hat sich bei der Neugestaltung des Innenhofs seines Betriebsgebäudes in puncto Biodiversität ziemlich ausgetobt: Ein kleiner Teich als Refugium für Mensch, Vogel und Insekt wurde angelegt, Pflanzen wurden angesiedelt, die ganzjährig Nahrung für Tiere bieten, Nistplätze geschaffen, Hochbeete bepflanzt. Auch ein Zuhause für zwei Bienenvölker wurde geschaffen. Für so viel Engagement hat Bankwitz in diesem Jahr erneut das Ökoprofit-Sigel erhalten. Das gemeinsame Programm der Stadt Esslingen und des Landkreises feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen.