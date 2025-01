20 Jahre Neck’r Hexa ond Deifl: Party und Nachtumzug – So feiert Altbach das Fasnet-Jubiläum

1 Neck’r Hexa ond Deifl tragen beide einen Kopfschmuck aus solidem Rosshaar. Foto: privat

Am Wochenende steigt das Narren-Jubiläum in Altbach. Die Neck’r Hexa ond Deifl feiern ihren zwanzigsten Geburtstag und erwarten bis zu 2500 Gäste beim traditionellen Nachtumzug. Und Party wird auch gemacht.











Diesem Wochenende fiebern in Altbach kleine und große Närrinnen und Narren schon lange entgegen. Seit Monaten bereiten sich die Neck’r Hexa ond Deifl auf die tollen Tage in der Neckartalgemeinde mit dem markanten Kraftwerk vor, denn die schaurigen Gestalten wollen mit vielen Gästen zwei Tage lang feiern, dass es nur so kracht. Auf dem Programm stehen zum Auftakt eine extra lange Partynacht, dann folgt der traditionelle Nachtumzug und eine zweite Party beendet den närrischen Reigen. Erwartet werden rund 2500 Gäste.

Zwei Partys sollen Altbach einheizen: Warm-Up und Nachtumzug

Los geht der närrische Zauber am Freitag, 17. Januar, in der Altbacher Gemeindehalle mit der Partyband „Just for Fun“ bei der Warm-Up-Jubiläumsparty. Einlass ist um 18 Uhr, bevor die Band um 20 Uhr den Gästen einheizen wird. Verkleidungen sind willkommen, heißt es in der Einladung. Wer nach der Party noch nicht genug hat, kann den kostenlosen Shuttle-Service zur Afterparty ins Wernauer Maximum nutzen.

Auch das Rathaus liegt an der Umzugsstrecke. Foto: Dagmar Weinberg

Mit rund 85 Gruppen erwarten die Altbacher Neck’r Hexa ond Deifl zum 20-Jährigen besonders viele Teilnehmer beim traditionellen Nachtumzug, der sich an diesem Samstag um 17.01 Uhr in Bewegung setzen soll. Die Veranstalter hoffen, dass die Narren aus nah und fern samt Guggenmusik und Fasnetsgruppen für großartige Stimmung im Flecken sorgen werden. Und weil es immer schon so war, geht die Party im Anschluss wieder in der Gemeindehalle, im Partyzelt und auf dem Festplatz weiter.

Anfahrt und Parken beim Nachtumzug in Altbach

Die Umzugsstrecke, die entlang der Esslinger Straße, vorbei am Rathaus, dann abbiegend in die Bach- und die Kelterstraße sowie zurück über die Wilhelmstraße führt, wird am Samstag, 18. Januar, von 15 Uhr bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt

Eine innerörtliche Umleitung wird ausgeschildert, erklärt Achim Krämer vom Ordnungsamt

Parkplätze in begrenztem Umfang gibt es am Bahnhof und im Industriegebiet

Die Veranstalter und die Gemeinde empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zumal Altbach S-Bahn-Halt ist

Der runde Geburtstag der Neck’r Hexa ond Deifl bietet auch Anlass, um an die Anfänge der Altbacher Fasnet zu erinnern. Alles begann vor 20 Jahren mit einer vagen Idee. Damals fand Yvonne Emmerich ein Flugblatt an ihrem Auto, das unter der Überschrift: „Willst du Hexe oder Teufel sein, bist du in Altbach nicht allein“ zu einem ersten Treffen einlud, berichtet die junge Mutter, die zu den Gründungsmitgliedern gehört.

Bald kamen zwei Handvoll Gleichgesinnte zusammen und die ersten Zeichnungen und Entwürfe zu den beiden Figuren machten die Runde. Man einigte sich auf Hexen mit roten Hauben und rotem Häs und dunklen Teufeln, obwohl es in der schwäbisch-alemannischen Fasnet eher untypisch sei, dass beide Figuren in einer Zunft vereint sind. Den beiden Altbacher Figuren gemeinsam ist der üppige Kopfschmuck aus Rosshaar, der hinter den Masken hervorquillt. Ein Reisigbesen für die Hexe und eine Karbatsche für den Teufel fürs Peitschenknallen vervollständigen das jeweilige Häs.

„Die Reisigbesen haben wir meist aus dem Bayerischen Wald mitgebracht“, erinnert sich Emmerich, die zum ersten Mal mit Kleinkind als Hexe zum Umzug gehen möchte. Sie brenne auch nach 20 aktiven Jahren weiterhin mit Leib und Seele für ihre Zunft, erklärt Yvonne Emmerich, die für diese Treue bereits mit dem Titel Ehrenmitglied ausgezeichnet wurde.

Hinter dem Vorsitzenden Kevin Mayer und seinem Team vom Narrenrat liegen indes arbeitsreiche Monate, zumal es Neuerungen wie zum ersten Mal ein Festzelt mit der entsprechenden Infrastruktur auf die Beine zu stellen galt. Auch die Zahl der Auflagen rund um das Sicherheitskonzept, das die Gemeinde fordert, sei mit den Jahren gestiegen, aber Mayer hofft, dass der Verein dieses Großereignis mit rund 100 Helfenden gut bewältigen wird.