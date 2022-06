Sichere Anlaufstellen für Kinder in Not

1 Diese Kelly-Inseln sind durch Plakate mit dem Logo des Vereins – einer Palme, die einer Polizeikelle nachempfunden ist – gekennzeichnet. Foto: /Peter Stotz

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich der Verein Kelly-Insel in der kommunalen Kriminalprävention. Läden und Institutionen bieten Rat und Hilfe. Mancherorts ist das Engagement aber eingeschlafen.















Vor etwas mehr als 20 Jahren wurde als Reaktion auf die Entführung und Ermordung eines Mädchens in Filderstadt der Verein Kelly-Insel als kriminalpräventive Organisation gegründet. Mittlerweile betreut und begleitet der Verein rund 1900 Anlaufstellen in 36 Kreiskommunen, bei denen Kinder in Notsituationen unkomplizierte Hilfe erhalten.