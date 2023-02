1 Seitdem sie 13 Jahre alt ist, engagiert sich Clara Schweizer in der Politik. Foto: Horst Rudel

Die 20-jährige Clara Schweizer hat einen Verein gegründet, der ein großes Projekt verfolgt: Nürtingen schnellstmöglich klimaneutral machen – und nicht nur Nürtingen.















Link kopiert

Was in Nürtingen funktioniert, kann angepasst auch in Esslingen funktionieren, oder in Fellbach, Böblingen und Ludwigsburg, davon ist Clara Schweizer überzeugt. Die 20-Jährige ist Gründerin der Gruppe Klima-Taskforce Nürtingen. Nicht nur ihre Heimatstadt wollen die Mitglieder klimaneutral gestalten, langfristig soll ein Handbuch entwickelt werden, mit dem auch andere Kommunen den steinigen Weg zur Klimaneutralität bewältigen können. Noch steckt das Vorhaben in den Kinderschuhen. Die Ideen der Taskforce haben aber das Potenzial, vielerorts den Weg in eine klimafreundliche Zukunft zu bereiten.