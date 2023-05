1 Das Champions-League-Finale ist für Inter Mailand zum greifen nahe. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Der 19-malige italienische Fußball-Meister Inter Mailand siegt am Mittwoch im Champions-League-Halbfinale beim Stadtrivalen AC Mailand – und hat damit beste Chancen auf das Königsklassen-Finale.















Inter Mailand steht dicht vor dem ersten Einzug ins Champions-League-Finale seit dem letzten Triumph vor 13 Jahren. Der 19-malige italienische Fußball-Meister siegte am Mittwoch beim Stadtrivalen AC Mailand 2:0 (2:0) und hat damit im Rückspiel am 16. Mai beste Chancen auf das Königsklassen-Finale am 10. Juni in Istanbul.

Die beiden früheren Bundesligaprofis Edin Dzeko (8. Minute) und Henrich Mchitarjan (11.) erzielten die Tore für Inter, das bislang dreimal den Henkelpott gewann, zuletzt 2010 durch ein 2:0 gegen Bayern München. Im zweiten Halbfinale hatten sich am Dienstag Titelverteidiger Real Madrid und Manchester City 1:1 getrennt.