2. Wasserball-Bundesliga: SSVE spielt konzentriert „seinen Stiefel“

Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen gewinnt gegen Aufsteiger SpVg Laatzen deutlich mit 20:10. Gute Stimmung bei den Finkes-Brüdern.











Viertes Saisonspiel, dritter Sieg. Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen haben auch die Hürde SpVg Laatzen genommen. Gegen den Aufsteiger setzten sich die Esslinger mit 20:10 (6:2, 3:1, 8:4, 3:3) durch – und Trainer Miklos Barothy war angesichts der überzeugenden Vorstellung der Mannschaft entsprechend zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Es ist nie leicht, hier herzukommen und gegen uns zu spielen und das haben wir wieder gezeigt“, freute er sich Barothy nach der Partie im Sportbad Neckarpark.