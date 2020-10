3 Hannover 96 hat das Derby gegen Eintracht Braunschweig gewonnen: Die Spieler aus der Landeshauptstadt feiern das Tor zum 2:1. Foto: Peter Steffen/dpa Foto: dpa

Mit einem klaren Sieg im Niedersachsen-Derby erobert Hannover 96 vorerst Platz eins in der 2. Liga. Absteiger SC Paderborn kommt weiter nicht in Fahrt.

Düsseldorf - Aufstiegsaspirant Hannover 96 hat zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Niedersachsen kamen am 3. Spieltag am Samstag im Derby gegen Eintracht Braunschweig beim 4:1 (0:0)-Erfolg zum zweiten Saisonsieg und übernahmen die Spitze vom punktgleichen Top-Favoriten Hamburger SV, der erst am Sonntag gegen Erzgebirge Aue (13.00 Uhr) spielt. Bundesligaabsteiger SC Paderborn bleibt ebenso wie Aufsteiger Eintracht Braunschweig nach drei Spieltagen noch ohne Punktedreier. Jahn Regensburg schob sich nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Karlsruher SC auf Rang sechs vor.

Hannover war im Niedersachsen-Derby am Samstag zwar die dominierende Mannschaft, musste aber zunächst den 0:1-Rückstand durch einen glücklichen Treffer von Martin Kobylanski (52.), ehe Linton Maina (54.) postwendend der Ausgleich gelang. Ein Doppelschlag von Stürmer Hendrik Weydandt und Niklas Hult (71./74.) brachte Hannover dann die Führung. Genki Haraguchi setzte mit dem 4:1 (86.) dann den Schlusspunkt.

Die von Verletzungssorgen geplagten Paderborner erkämpften sich beim 0:0 in Heidenheim zwar den ersten Punkt, rangieren aber auf dem 16. Tabellenplatz. Die Gäste mussten ohne die länger verletzten Spieler Chima Okoroji, Sven Michel und Maximilian Thalhammer auskommen und lieferten in einer ausgeglichenen Partie eine solide Leistung.

Der Vorjahres-Zwölfte Jahn Regensburg blieb auch im dritten Saisonspiel unbesiegt und kam durch den Treffer von Andreas Albers (44.) zum 1:0 (1:0) und profitierte davon, dass Philipp Hofmann in der 51. Minute mit einem Strafstoß an Keeper Alexander Meyer scheiterte. In der Schlussphase fehlte den Gastgebern Benedikt Gimber, der in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte erhielt.

Bereits am Freitagabend hatten der FC St. Pauli und der VfL Bochum den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Hamburger unterlagen beim SV Sandhausen mit 0:1. Die Bochumer kamen beim 0:0 gegen den VfL Osnabrück auch im zweiten Heimspiel nicht zum Sieg, bleiben aber wie die Niedersachsen unbesiegt.

© dpa-infocom, dpa:201003-99-810704/2