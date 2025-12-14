2. Fußball-Bundesliga: Youngster Becker führt Schalke zur Herbstmeisterschaft

3 Becker trifft erneut für die Schalker. Foto: Bernd Thissen/dpa

Die effizienten Schalker sind nicht zu bremsen. Wieder genügte Königsblau ein knapper Sieg und wieder gibt es einen Grund dafür.











Link kopiert

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat sich die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga vorzeitig gesichert und seine Ambitionen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga unterstrichen. Die seit fünf Spielen unbesiegte Mannschaft von Trainer Miron Muslic gewann im Duell der Altmeister die Partie gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0). Damit baut die Revierelf die Führung an der Tabellenspitze auf 37 Punkte aus und blieb zum neunten Mal ohne Gegentreffer.

Die seit mehr als 32 Jahren in Gelsenkirchen sieglosen Nürnberger hingegen verpassten den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Vor 62.077 Besuchern in der ausverkauften Schalker Arena erzielte Vitalie Becker (52. Minute) den Siegtreffer für die Gastgeber. Erst in der vergangenen Woche hatte der 20-Jährige in Düsseldorf sein erstes Tor im Profifußball erzielt.

Schallenberg zurück im Team

Unterstützt von einer gigantischen Choreographie ihrer Anhänger trafen die in ihren dunkelgrünen Sondertrikots angetretenen Gastgeber auf einen hartnäckigen Gegner, der es verstand, im Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche gegen die kompakte Abwehr der Schalker zu setzen. In Ron Schallenberg kehrte zudem ein routinierter Spieler ins Team zurück und sorgte für zusätzliche Stabilität im defensiven Mittelfeld.

Erst im zweiten Abschnitt sorgte ein öffnender Pass von Kenan Karaman auf Becker für die umjubelte Schalker Führung. Der Linksverteidiger traf bereits zum zweiten Mal nacheinander und sicherte seinem Team damit den nächsten Punkte-Dreier.