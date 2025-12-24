2. Fußball-Bundesliga: Jörg Schmadtke neuer Geschäftsführer bei Hannover 96

2 Jörg Schmadtke kehrt als Geschäftsführer zu Hannover 96 zurück. (Archivbild) Foto: Axel Heimken/dpa

Die 96-Fans werden an Heiligabend von den Clubbossen mit einer wichtigen Personalie beschert: Jörg Schmadtke kehrt zurück und übernimmt die sportliche Leitung. Sein Vorgänger wechselt nach Österreich.











Hannover - An Heiligabend hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 einen spektakulären Wechsel in der Geschäftsführung verkündet. Der frühere Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke kehrt zum Club aus Niedersachsen zurück und übernimmt fortan als Geschäftsführer Sport die Verantwortung für die Lizenzmannschaft und die 96-Akademie. Der 61-Jährige tritt die Nachfolge von Marcus Mann an, dem die Clubführung den Wunsch nach einem Wechsel zu Red Bull Salzburg erfüllte.

Der Wechsel wird zum 1. Januar 2026 vollzogen. Schmadtkes Amtszeit ist laut Pressemitteilung bis zum 28. Februar 2029 datiert. Der frühere Torwart war bereits von Mai 2009 bis April 2013 bei Hannover als sportlicher Entscheidungsträger verantwortlich, zunächst als Sportdirektor, ab März 2011 als Geschäftsführer. Er war unter anderem für die Kaderzusammenstellung der 96-Mannschaft verantwortlich, die die Bundesliga-Saison 2010/11 als Vierter abschloss und sich für die Europa League qualifizierte.

Zuletzt war Schmadtke bis Februar 2024 als Sportdirektor des englischen Topclubs FC Liverpool tätig. Davor arbeitete er als Geschäftsführer für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg. Seine Managerlaufbahn begann der ehemalige Profi bei Alemannia Aachen.

Das hat Schmadtke zunächst vor

"Jetzt geht es darum, zügig ins Arbeiten zu kommen", wird Schmadtke in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert: "Zunächst einmal möchte ich mir schnell ein umfassendes Bild machen und werde viele Gespräche führen, um die internen Abläufe, Strukturen und Sichtweisen kennenzulernen."

Martin Kind, Aufsichtsratsvorsitzender der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA, zeigte sich hochzufrieden mit der Personalauswahl. "Ich bin sehr froh, dass wir mit Jörg Schmadtke einen Fachmann mit großer Erfahrung gewinnen konnten, um die sportliche Zukunft von Hannover 96 zu gestalten", sagte Kind. Schmadtke stehe "für strukturiertes Vorgehen, Entscheidungsstärke und im Ergebnis für erfolgreiche Arbeit". Zudem kenne er den Club und das Umfeld und werde sich "zügig in alle relevanten Themen einarbeiten können".

Mann verabschiedet sich mit warmen Worten

Mann verlässt nach viereinhalb Jahren die Hannoveraner und wechselt zum Europa-League-Teilnehmer Salzburg, wo er den sportlichen Bereich verantworten und die Nachfolge des zu Borussia Mönchengladbach gewechselten Rouven Schröder antreten wird. Über die Ablösemodalitäten haben die Vereine Stillschweigen vereinbart. Mann besaß in Hannover noch einen Vertrag bis Sommer 2029.

"Der Abschied von Hannover 96 fällt mir sehr schwer. Ich war in den viereinhalb Jahren immer mit großem Herzblut dabei und habe den Club, die Stadt und die Menschen sehr ins Herz geschlossen", sagte der 41-Jährige: "Ich werde immer mit schönen Erinnerungen auf 96 schauen und wünsche dem Verein in naher und ferner Zukunft den größtmöglichen Erfolg."