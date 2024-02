19 Prozent Mehrwertsteuer: Viele Lokale machen weiterhin gute Geschäfte

1 Trotz Preiserhöhungen sind viele Lokale in Esslingen weiter gut besucht, darunter das „Mattis“, wie Inhaber Markus Hahn sagt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Sorgen angesichts der höheren Mehrwertsteuer waren in der Gastronomie groß. Doch offenbar bewahrheiten sie sich zumindest nicht in jedem Lokal im Kreis Esslingen. Viele sind dennoch gut besucht. Und auch von der EM versprechen sich Gastwirte viel.











Wer an einem Samstagabend in der Esslinger Innenstadt essen gehen will, ohne zuvor einen Tisch reserviert zu haben, hat vielerorts Pech. Und das trotz der Rückkehr von sieben auf 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen. Viele Lokale geben die Erhöhung teilweise oder eins zu eins weiter, manche schlagen auf einzelne Speisen sogar mehr auf. Doch zumindest nicht in jedem Café oder Restaurant scheint sich das negativ auszuwirken. „Es ist schwierig, da eine allgemeine Aussage zu treffen, weil die Erfahrungen nicht homogen sind“, sagt Heike Kauderer, die die Hotels Hirsch und Lamm mit Gaststätten in Ostfildern betreibt.