18.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß: Dritter schwerer Unfall auf B 465 bei Dettingen innerhalb zweier Tage

Tödlicher Unfall auf B 465 bei Dettingen Auto stößt frontal mit Lastwagen zusammen – Fahrer stirbt

Am Montagmittag ist auf der B 465 in Dettingen in Richtung Owen (Kreis Esslingen) ein Pkw frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Ein 82-jähriger Autofahrer kommt ums Leben, die Bundesstraße ist stundenlang gesperrt.