18. Staffel Dschungelcamp: Dschungel-Skandal: Jürgen Hingsen tritt in den Streik

Jürgen Hingsen, Zehnkampf-Legende, wollte bei der ersten Dschungel-Prüfung nicht vom Essen kosten. (Archivbild)

Ekel, Tränen und Geläster: Die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist in eine vielversprechende Staffel gestartet.











Das neue RTL-Dschungelcamp hat bereits am ersten Tag einen handfesten Skandal erlebt. Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen, mit 67 Jahren zugleich Camp-Ältester, war bei der ersten Ekelessen-Prüfung der einzige Suppenkasper: „Das esse ich nicht. Ich mach’s nicht. Ende“, sagte der 2,03-Meter-Hüne, als ihm eine rohe Lunge vom Kamel vorgesetzt wurde. Damit war er der einzige von zwölf Teilnehmern, der gar nichts vom Essen kostete.

Hätten Schauspieler Timur Ülker (35, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“), Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) und Musikerin Edith Stehfest (29) sich nicht überwunden, hätten die Camper jetzt nichts zu Essen außer dem ärmlichen Reisgericht. Dafür schluckten sie Schaf-Hirn, Kuh-Urin und Kuh-Blut.

Dicke Lippe ausgespuckt – aber dicke Lippe riskiert

Reality-Star Sam Dylan (33) spuckte die ihm servierte Bullenlippe zwar wieder aus, riskierte aber später dennoch selbst eine dicke Lippe. Mit Stehfest zeterte er über Hingsens Arbeitsverweigerung: „Das geht gar nicht.“ Dylan und Stehfest bildeten bereits an Tag 1 eine Achse des Lästerns. Ebenso im Visier: der zweite Camp-Senior Dahlmann, der Edith Stehfests Mann Eric versehentlich als ihren Ex bezeichnet hatte, was Edith explodieren ließ. Beim Publikum sammelte Dylans Benehmen keine Punkte: Er muss in die nächste Prüfung.

Auch die Rolle des Camp-Clowns ist vergeben. Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62, „Der Alte“) - bekennend schwul - ließ sich keine Gelegenheit zu einem anzüglichen Witz entgehen: „Ich finde immer das andere Ufer“, quittierte er etwa eine Dschungelprüfung, die schwimmend durch einen Fluss führte. Später badete Sanoussi-Bliss pudelnackt im nahegelegenen See.

Alessia Herren (23) zeigte derweil großen Willen, aber wenig Erfolg. Beim Bungeespringen-Versuch schwankte sie fünf Minuten lang auf dem Sprungturm: Mal sagte sie: „Ich will das schaffen, aber ich schaffe das nicht“, dann „Ich möchte das nicht machen“, um darauf doch noch einen hoffnungsfrohen Anlauf zu machen, der schließlich im Satz endete: „Die Angst ist zu groß.“ Auch die Seegurke, die sie beim Dschungel-Spiel „Bährufs-Bähratung“ verspeisen sollte, überforderte sie.

Wenn das Bett zusammenbricht

Konflikte deuteten sich unter anderem über die Platzvergabe im Lager an. Denn die Hälfte der Kandidaten war schon früher im Dschungel eingetroffen und hatte die besten Pritschen kurzerhand unter sich verteilt. Das löste nicht nur bei Dylan Weißglut aus. Hingsen, einer der ersten Eintreffenden, brachte das Privileg kein Glück: Sein Bett brach am Morgen unter der Last seiner 120 Kilo zusammen - und das ausgerechnet an seinem 67. Geburtstag.

In der neuen Staffel auf RTL und RTL+ laufen alle 17 Live-Shows zur Primetime um 20.15 Uhr. Die erste Folge erreichte laut AGF Videoforschung 4,0 Millionen Zuschauer (18,9 Prozent Marktanteil). Das Finale von „IBES“ ist am 9. Februar geplant.