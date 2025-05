18. Spieth-Cup im Kunstturnen: Anna-Marlen Piee: Turnerin, Trainerin, Teamplayerin

1 Volle Konzentration: Berkheims Turnerin Anna-Marlen Piee zeigt beim Spieth-Cup ihr Können. Foto:

Beim 18. Spieth-Cup in Berkheim zeigen die Top-Turntalente ihr Können. Auch die routinierte Athletin Anna-Marlen Piee, die für den TSV Berkheim turnt, lässt sich den Wettkampf nicht entgehen.











In der Berkheimer Sporthalle der Schillerschule herrschte ein reges Treiben: In bunten Anzügen wärmten sich die Nachwuchsturnerinnen auf, sprangen, dehnten sich, lachten – und lauschten noch einmal den letzten Anweisungen ihrer Trainerinnen und Trainer. Deutschlands Top-Turntalente waren beim 18. Spieth Cup wieder einmal in Berkheim zu Gast. „Es waren zwei rundum gelungene Wettkampftage. Und die Turnerinnen zeigte einmal mehr tolle Leistungen“, freut sich Berkheims Cheforganisatorin Renate Weber.