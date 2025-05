18. Bruckenwasenfest in Plochingen: Musik, Markt und Mitmachaktionen

12 Die Kinder des Parkkindergartens eröffneten gemeinsam mit dem Querflötenensemble der Musikschule das 18. Bruckenwasenfest. Foto:

Die Stadt zeigte sich von ihrer besten Seite. Blauer Himmel, grüner Rasen, eine herausgeputzte und prächtige Parklandschaft, viele Unterhaltungsangebote und eine breite Auswahl an Kulinarischem lockten am Wochenende tausende Besucher auf das 18. Bruckenwasenfest in Plochingen.

Über „bestes Plochinger Festwetter“ freute sich auch der Bürgermeister Frank Buß während seiner Begrüßung am Samstagmittag. Das Bruckenwasenfest habe schon lange einen festen Platz im Jahreskalender der Stadt am Neckarknie. „Sie können an diesem Wochenende vieles erleben“, versprach der Schultes den Gästen im Biergarten von Steiner am Fluss. Musikalisch wurde die offizielle Eröffnung von einem Querflötenensemble der Musikschule und Kindern des nahen Parkkindergartens begleitet.

Eine „kleine Träne“ habe er allerdings trotz des gelungenen Starts des Bruckenwasenfestes vergossen, bekannte der Bürgermeister. Gerne hätte er zur Eröffnung auch den nahen Spielplatz, der momentan erneuert wird, wiedereröffnet. „Die Spielgeräte sind leider nicht so geliefert worden, wie wir es erwartet haben“, erklärte Buß. Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten gab es für die kleinen Besucher dennoch allerhand. Der kleinere Spielplatz auf dem Gelände konnte genutzt werden und war äußerst gefragt. Auch beim Bogenschießen des örtlichen Schützenvereins war das Interesse der großen und kleinen Besucher enorm. Die Pétanque-/Boule-Bahn neben dem Biergarten wurde rege bespielt.

Mit Mini-Loks über den Bruckenwasen

Zu den Höhepunkten des Bruckenwasenfestes zählen die Angebote der Dampfbahner. Die kleinen Lokomotiven wurden nicht nur bestaunt. Die Besucher konnten auch Tickets lösen und eine Runde auf der 1,2 Kilometer langen Strecke mitfahren. Rund zwölf Loks seien auf den Gleisen am Samstag unterwegs, erklärte der Vorsitzende des Dampfbahnervereins Jan Hackenberg. Es seien Gäste aus dem Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz angereist, die ihre Modelle in unterschiedlichen Maßstäben präsentierten. „Sie fahren wie die Original-Lokomotiven“, erklärte Hackenberg zur Technik der Maschinen. Das bedeutet, dass auch immer wieder Öl aufgefüllt, Wasser getankt und Kohle nachgeladen werden musste. Die Technik begeistert generationenübergreifend. Viele Familien drehten eine Runde mit den Mini-Loks über den Bruckenwasen. „Tatsächlich verkaufen wir aber mehr Erwachsenen- als Kindertickets“, berichtete Hackenberg. Am Rande des Geländes hatte der Obst- und Gartenbauverein seine Pforten geöffnet. Dort konnten Hobbygärtner im Rahmen einer „Tomatentauschbörse“ Setzlinge tauschen. Anders als es der Name vermuten ließ, wurden aber nicht allein Tomaten getauscht. Auch Paprika, Chili, Peperoni, Kürbisse und Gurken fanden sich auf den Tischen wieder.

Besen und Bürsten für den Frühjahrsputz

„Wir waren breit aufgestellt“, freute sich der Vorsitzende Günter Dieterle am frühen Samstagnachmittag, als die meisten Pflanzen bereits neue Besitzer gefunden hatten. Zur großen Resonanz der Aktion hatte beigetragen, dass bei der Tauschbörse auch der Obst- und Gartenbauverein aus Altbach in Plochingen mit im Boot war.

Auf einem kleinen Frühlingsmarkt wurden unter anderem Besen und Bürsten für den Frühjahrsputz sowie Kunst und Dekoratives für den Garten angeboten. Hunger und Durst musste freilich keiner der Flaneure vor der Kulisse der Stadtkirche St. Blasius fürchten. Die Auswahl an Speisen und Getränken ließ keine Wünsche offen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem die Gruppe Jazztasy der Musikschule Plochingen am Samstagnachmittag und die Stadtkapelle mit ihrem Frühschoppenkonzert am Sonntag. Organisiert wurde das Bruckenwasenfest von der Stadt und dem Stadtmarketingverein.