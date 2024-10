177. Cannstatter Volksfest: Zufriedene Gesichter zur Wasen-Halbzeit

15 Die Festzelte sind auf dem Cannstatter Volksfest gut gefüllt. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Mit bereits deutlich über zwei Millionen Besuchern zieht das 177. Cannstatter Volksfest eine positive Halbzeitbilanz, trotz eines kleinen Hakens.











Wenn die Temperatur in der aktuellen Volksfest-Saison im Schnitt zehn Grad niedriger liegt als im Vorjahr, könnten schon auf halber Strecke frostige Zahlen drohen. Dem ist aber nicht so, wie Andreas Kroll und Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart zur Halbzeit vor Ort versichern. „Deutlich über zwei Millionen Besucher“ hatten die Kopfkameras an den Eingängen bis zur Schließzeit am Samstag gezählt, was Kroll einen „fast sensationell guten Zuspruch“ nennt, „eben weil dieser trotz schlechtem Wetter und bei teils fast frösteligen Temperaturen erfolgt ist“.