17.000 Haushalte betroffen: Nächtlicher Stromausfall in Esslingen, Ostfildern und Denkenkdorf

So manche Familie in Berkheim hat sich am Mittwochmorgen vielleicht gewundert, warum die digitale Uhr am Herd in der Küche neu eingestellt werden musste. Sie gehörte dann zu den etwa 17 000 Haushalten in Esslingen, Denkendorf und Ostfildern, die von einem Stromausfall in der Nacht zuvor betroffen waren.

Nach Auskunft des Verteilnetzebetreibers Netze BW war es am Mittwoch um 0.58 Uhr zu einer „kurzzeitigen, aber großflächigen Störungsunterbrechung im 10 kV-Mittelspannungsnetz“ gekommen. Verantwortlich ist den weiteren Angaben zufolge ein Marder gewesen, der im Bereich des Umspannwerkes Nellingen einen Kurzschluss verursacht habe.

17.000 Haushalte im Dunkeln: Stromausfall trifft Esslingen

In der Folge gingen in zahlreichen Gebäuden in Teilen von Esslingen, Denkendorf und Ostfildern die Lichter aus. „Eine genaue Anzahl der betroffenen Haushalte ist schwer anzugeben, wir gehen aber von rund 17.000 aus“, teilt eine Pressesprecherin der Netze BW auf Anfrage mit.

Marder verursacht Kurzschluss und legt Stromnetz lahm

Das Tier habe sich auf einem Transformator im Bereich des Umspannwerkes Nellingen befunden, erläutert die Pressesprecherin weiter. Es sei mit den dortigen stromführenden Teilen direkt in Kontakt gekommen. „Der Marder hat dann einen Lichtbogen und damit einen Kurzschluss verursacht, der zu Folgefehlern im Netz führte, weshalb weite Teile von der Stromunterbrechung betroffen waren.“

Die Störung war jedoch schnell behoben: „Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz konnte der Netz- BW-Entstördienst in Zusammenarbeit mit der Leitstelle die Versorgung aller Haushalte um 1.05 Uhr wieder herstellen.“