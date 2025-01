16.000 Euro Schaden in Filderstadt: 44-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Polizei in Denkendorf 21-Jährige fährt ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Montag bei einer Kontrolle in Denkendorf (Kreis Esslingen) gleich mehrere Verstöße am Auto einer 21-Jährigen festgestellt. Zudem stand die Frau offenbar unter Drogeneinfluss.