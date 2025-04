1600 Schüler im Kreis Esslingen schreiben Abi: Abiturienten im Stress – Am Dienstag beginnen mit Deutsch die Prüfungen

1 Am Dienstag beginnt landesweit das schriftliche Abitur mit dem Fach Deutsch. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Für viele junge Leute ist es die bis dahin größte Prüfung in ihrem Leben: das Abitur. Am Dienstag starten auch für fast 1600 Abiturienten im Kreis Esslingen die schriftlichen Prüfungen. Los geht es mit Deutsch.











Die Mensa ist vielerorts geschlossen, weil sie zum Prüfungsraum umfunktioniert wird, und Rundmails erinnern die jüngeren Jahrgänge an besondere Rücksichtnahme und Ruhe in den nächsten Wochen – an den Gymnasien im Kreis Esslingen gab es am ersten Schultag nach den Osterferien schon die ersten Vorzeichen für den Beginn des schriftlichen Abiturs. Dazu gehören vielerorts auch die bunten Plakate und Banner mit Fotos, Glückwünschen oder Durchhalteparolen, die an den Eingängen hängen. Mittlerweile ist es an vielen Schulen im Landkreis Esslingen üblich, dass Freunde und Verwandte ihre Prüflinge auf diese Weise zusätzlich motivieren.

„Du schaffst das“ – Bunte Plakate für die Abiturienten

Die Prüfungen starten landesweit an diesem Dienstag und enden am 21. Mai. Im Kreis Esslingen wird es für 1598 Abiturientinnen und Abiturienten ernst, denn sie sind nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart zu den Prüfungen zugelassen und müssen in ihren drei gewählten Leistungsfächern jeweils eine schriftliche Prüfung ablegen, die an den 18 öffentlichen, sechs privaten Gymnasien und einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe im Kreis stattfinden. Im vergangenen Schuljahr waren es im Landkreis mit 1697 rund 100 Schülerinnen und Schüler mehr gewesen.

Die Abiprüfungen dauern in Baden-Württemberg vom 29. April bis 21. Mai. Foto: dpa

Wann ist die gefürchtete Mathe-Prüfung dran?

Den Auftakt macht in diesem Jahr das Fach Deutsch, mit dem früher traditionell das Abitur gestartet war, inzwischen wechseln die Fächer aber ab. Pflichtlektüre für das Deutsch-Abi sind Georg Büchners „Woyzeck“ und „Corpus Delicti“ von Juli Zeh. Das häufig gefürchtete Mathe-Abi ist dann am 9. Mai dran. Für viele ist das die schwierigste Prüfung. Englisch, das als drittes Kernfach im Abitur gilt, ist am 7. Mai an der Reihe. In diesem Jahr fallen die Termine der mündlichen Prüfungen auf den Zeitraum vom 30. Juni bis 9. Juli. Spätestens bis zum 9. Juli werden dann die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife ausgehändigt. Das Abitur ist für viele Schülerinnen und Schüler die bis zu diesem Zeitpunkt wichtigste Prüfung ihres Lebens. Denn diese Note entscheidet für viele, in welche Richtung es nach der schulischen Laufbahn gehen wird.

An den beruflichen Gymnasien läuft das Abi bereits

An den beruflichen Gymnasien läuft das Abitur bereits seit Anfang April. An neun Schulen im Kreis Esslingen schreiben derzeit 458 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Prüfungen. Im Jahr 2024 waren es nach Angaben des Regierungspräsidiums 487 Prüflingen gewesen.