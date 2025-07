160 Jahre Eberspächer: Wie ein Gießkannen-Hersteller zum Weltunternehmen wurde

1 Die Anfänge in der Eberspächer-Straße: Eine Aufnahme von 1914 zeigt die Ursprünge von Eberspächer in Oberesslingen. Foto: Eberspächer

Im heimischen Keller fing es an. Da stellte Jakob Eberspächer ab 1865 in Esslingen Praktisches her. Daraus hat sich ein Unternehmen mit 10 700 Mitarbeitenden entwickelt.











Link kopiert

Was seine Ehefrau wohl dazu gesagt hat? Jakob Eberspächer war ein Schaffer. Ein Macher. Ein schwäbischer Unternehmer aus echtem Schrot und Korn. Ein solch Fleißiger hatte am Tag seiner Hochzeit, am Sonntag, 9. Juli 1865, keine Muße für große Partys. Am Tag seiner Eheschließung gründete der Nimmermüde sein eigenes Geschäft – einen Flaschnerbetrieb in der Webergasse 5 in Esslingen. Eine ausgiebige Hochzeitsfeier ließ er damit zwar wohl sausen, doch er legte stattdessen den Grundstein für ein Traditionsunternehmen. Die Firma Eberspächer mit Stammsitz in Esslingen wird 160 Jahre alt.