Eine Umarmung, Händchenhalten, Freudentränen, tosender Applaus und untröstlich enttäuschte Gesichter – beim 16. Spieth Cup in Berkheim am vergangenen Wochenende gab es immer wieder emotionale Momente. Deutschlands beste Nachwuchsturnerinnen waren in der Sporthalle der Schillerschule zu Gast. Für die bis dato noch nicht qualifizierten Sportlerinnen war die Veranstaltung die letzte Chance, noch den Sprung zu den deutschen Jugendmeisterschaften oder zu den Finals der deutschen Meisterschaften im Juni zu schaffen.