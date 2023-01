1 Der mutmaßliche Tatort am Rand der Wohncity in der Fellbacher Stadtmitte. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Blutüberströmt ist vor der Stadtbibliothek in der Nacht zum Sonntag ein Jugendlicher gefunden worden. Die Polizei vermeldet eine Festnahme, die Hintergründe sind unklar.















Nach einer Messerattacke in der Fellbacher Stadtmitte ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In Lebensgefahr schwebt das Opfer nach einer Mitteilung der Polizei allerdings nicht. Der Jugendliche war am Samstag gegen 22 Uhr am Berliner Platz in der Nähe der Stadtbahn-Endhaltestelle bei der Lutherkirche aufgefunden worden.

Der Tatort befindet sich offenbar zwischen Stadtbibliothek und der Apotheke im Gebäudekomplex Wohncity. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei war der 16-Jährige mit einem drei Jahre älteren Kontrahenten in einen Streit geraten, der blutig endete. Der mutmaßliche Messerstecher wurde von der Polizei kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Hintergründe zu der Attacke sind bisher nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.