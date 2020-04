Küchenbrand in Oberboihingen

1 Die Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung des Feuers. Foto: Pixabay

Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag zu einem Küchenbrand in Oberboihingen ausgerückt. Das Feuer verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Oberboihingen - Eines technischer Defekt im Bereich einer Verteilerdose hat am Dienstagmittag einen Küchenbrand in Oberboihingen verursacht. Gegen 12.43 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in der Friedhofstraße Brandgeruch aus ihrer Küche und stellte beim Nachschauen fest, dass es hinter der Spülmaschine stark rauchte – daraufhin verständigte sie die Feuerwehr. Diese rückte mit mehreren Abteilungen aus und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern. Zudem war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Verletzte gab es keine, der Schaden beträgt laut ersten Schätzungen rund 15.000 Euro.