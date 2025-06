150 Sorten: Metzingen lädt zu Maultaschen-Festival

1 Metzingen lädt zum Maultaschen Festival. Foto: imago/Westend61/imago stock&people

Es soll sich um das größte Maultaschen-Fest Deutschlands handeln, wie der Veranstalter sagt. Neben klassischen Varianten soll es auch ungewöhnliche Speisen geben.











Die einen lieben sie in der Suppe, die anderen angebraten mit Ei oder als Basis für eine Lasagne: Maultaschen sind des Schwaben Leibgericht. Zu einem Maultaschen-Festival lädt Metzingen im Kreis Reutlingen am Samstag und Sonntag (11.00 Uhr) ein - nach Aussage der Veranstalter handelt es sich dabei um das größte seiner Art in Deutschland. Beim ersten Maultaschen-Fäschdival soll es an fast 50 Ständen und in der örtlichen Gastronomie mehr als 150 Sorten Maultaschen geben.

„Ich bin als Schwabe natürlich mit der Maultasche aufgewachsen“, sagt Initiator Hans-Peter Schwarz von der Marketingagentur schwarz und gehilfen aus Tübingen. „Was ich ganz, ganz toll finde, die Maultasche, die ist so vielseitig.“ Vegan, vegetarisch oder klassisch - „die gibt es gerollt, gefaltet, am Spieß, als Burger, im Caesar-Salad“. Er habe schon länger ein schwäbisches Festival veranstalten wollen, das auf einer schwäbischen Tradition basiere.

Ungewöhnliche Ansätze

Neben Besonderheiten wie Maultaschen-Eis, Maultaschen-Spätzle und Maultaschen-Gin soll es demnach auch internationale Teigtaschen geben. „Die schwäbische traditionelle Maultasche lädt die artverwandten Teigtaschen aus aller Welt nach Metzingen ein unter dem Motto ‚Teigtaschen aller Welt, vereinigt euch’“, sagt Schwarz.

So soll es mongolische Dumplings, indische Samosas und auch Maultaschen mit Wokgerichten kombiniert geben. Dazu werden süße Varianten mit Marzipan, Schokolade oder Nougat serviert. Es gibt Stadtführungen zum Thema Maultaschen. Das Fest findet in der Metzinger Innenstadt statt.

Schwarz hat nach eigenen Angaben kein vergleichbares Festival in Deutschland gefunden. Laut dem Metzinger Stadtmarketing (MMT) war auch beim Patentamt keines erfasst. Die Veranstaltung soll demnach künftig jährlich stattfinden.

Neben den Maultaschen gibt es Live-Musik, eine Kinder-Mini-Eisenbahn, Theater und ein Maultaschen-Comedy-Koch-Event. Die 23.000-Einwohner-Stadt am Nordrand der Schwäbischen Alb ist vor allem für ihre Outlet-City Metzingen bekannt.