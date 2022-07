1 Männergesang im Naturkundemuseum: 2015 war der Kolping-Chor in dem Haus am Löwentor zu Gast. Foto: privat/privat

Wenn Carl Orffs „Carmina burana“ auf dem Spielplan steht, dann wird an einem ganz großen Rad gedreht. Das ist auch an diesem Sonntag von 18 Uhr an im Hegelsaal der Liederhalle der Fall: Der Philharmonische Chor Fellbach steht da auf der Bühne, der Chor des Gustav-Stresemann-Gymnasiums Stuttgart, das Klavierduo Laurens Patzlaff und Michael Spors, das Percussions-Ensemble der Musikhochschule Stuttgart, die Süddeutsche Philharmonie Esslingen, der Sprecher Rainer Wolf, die Solisten Maria Palaska, Matthias Klink und Simon Amend, die Dirigentin Annette Glunk und vor allem der Kolping-Chor Stuttgart.

150 Jahre Kolping-Chor

Der Kolping-Chor ist der Initiator dieses gigantischen Räderwerks. Und er hat dazu einen guten Grund: Er feiert in diesem Jahr sein Bestehen seit 150 Jahren, und dies im Hegelsaal der Liederhalle ist das große Galakonzert als Höhepunkt des Festjahres. Dazu gibt es „Carmina burana“ und den „Festgesang an die Künstler“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, also Männergesang pur ohne weitere Begleitung.

Und das ist in der Tat ein besonderes Jubiläum: Es gibt nicht viele Vereine oder Chöre, die auf solch eine lange Zeit ihres Bestehens zurückblicken können. Und dazu noch das ganz Besondere: Der Kolping-Chor ist ein reiner Männerchor. Wer in der Chorszene unterwegs ist, der weiß Bescheid: Es ist immer sehr schwierig, Männer für die Aufgabe zu begeistern, regelmäßig in einem Chor mitzumachen. Es gibt schon noch Vereine, die „Männer“ im Namen haben, die aber längst keine reinen Männerchöre mehr bilden können mangels Interesse. Wenn die überhaupt noch musikalisch aktiv sind, dann bilden sie gemischte Chöre.

Außergewöhnliches bieten

Bruno Kieninger ist einer solch seltener Chormänner. Er ist da von klein auf hineingewachsen, seit 2008 ist er Sprecher des Vorstands, schon 1967 war sein älterer Bruder Albert Vorstandsvorsitzender. Er kennt das Auf und Ab solch eines Traditionsvereins, der in den 1950er Jahren bis zu 90 aktive Sänger im Chor zählte und viele Jahre wegweisend für Schubert-Interpretationen war. Tempi passati – heute gelten andere Dinge: „Man muss das Außergewöhnliche bieten“, so Kieninger. Und da hat der Chor vieles unternommen: 2015 ein Auftritt im Naturkunde-Museum, 2016 ein Max-Reger-Konzert in der Stuttgarter Musikhochschule, 2017 ein selbst organisiertes Konzert im Stuttgarter Neckarhafen mit Seemannslieder, 2019 die Neueinstudierung der „Missa dalmatica“ von Franz von Suppé in der Markuskirche etwa. Und: Mit Annette Glunk dirigiert und leitet erstmals eine Frau den Männerchor seit 2013. „Das war meine Idee“, gibt Kieninger zu und fügt gleich an: „Durchgesetzt hat sie sich in den Bewertungsrunden von Fachleuten, da zählte kein Bonus“. Und das zeichnet sie laut Kieninger neben ihren musikalischen Qualitäten aus: „Sie schaut nach vorne und plant sehr gut langfristig“. Und schon in ihrem Antrittsjahr hat sie mit Programmen wie „200 hoch3: Wagner! Verdi! Kolping!“ ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm entwickelt.

Wagners „Fliegender Holländer“

So gehen auch die Planungen über dieses Jubiläumsjahr hinaus. „Wasserlieder“ wäre etwa so ein Programm, bei dem gerade die Ideen gesammelt werden. Da gibt es einiges für reinen Männergesang: „Es löscht das Meer die Sonne aus“ etwa, oder „Am Brunnen vor dem Tore“, „Wenn alle Brünnlein fließen“, „Gesang der Geister“ und natürlich die Chorsätze in der unverwüstlichen Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“. Doch dazu braucht es eben auch Männer, die bereit sind, regelmäßig zu den Proben zu kommen. 60 davon wären ideal, so Kieninger, mehr als 50 sind jedenfalls unbedingt erforderlich, um die nötige Stimmfülle zu erreichen. Kieninger ist zuversichtlich, dass die 50 demnächst wieder erreicht werden.

Ein Ort der Begegnung

Einen Standortvorteil hat das Ensemble: Der Kolping-Chor ist Teil des Kolpingwerks, gegründet von dem katholischen Priester und Sozialreformer Adolph Kolping. Von 1850 an schlossen sich da mehrere Vereine zu einem Verband zusammen. In Stuttgart gibt es heute zwei Kolpinghäuser in der Heusteigstraße sowie in Bad Cannstatt. Geprobt wird in der Innenstadt, aber bei entsprechenden räumlichen Notwendigkeiten kann auch gut ausgewichen werden in die Augsburger Straße. Dort sind heute vor allem Berufsschüler untergebracht, die für einige Wochen aus dem Umland in die Landeshauptstadt kommen zwecks Schulbesuchs. Kieninger ist auch mit diesem Aspekt vertraut: „Adolph Kolping war ein Zeitgenosse von Marx und Engels. Bei Kolping standen eben die Themen Familie und Bildung im Mittelpunkt seines Schaffens.“ Davon profitiert auch der Chor: „Wir haben die Räume, um Zusammenzusein, Freundschaften, Gespräche und Kontakte zu pflegen“, so Kieninger. Und wenn jüngere Männer im Chor dazukommen aus dem Haus, sind sie natürlich jederzeit willkommen. „Wir sind kein konfessioneller Chor“, so Kieninger, „auch wenn wir natürlich auch Kirchenmusikalisches in unserem Repertoire haben“.