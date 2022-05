1 Unter den kritischen Augen seines Lehrmeisters wird George Williams in die Geheimnisse des Tuchhandles eingeführt: Gerda Salaw-Thallinger, Ina Widmann, Benjamin Orschel, Elena Herrmann und Julia Rohn (von links).Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Im England des 19. Jahrhunderts leidet die Arbeiterschaft unter Ausbeutung, Armut und Elend. George Williams möchte helfen. Ein Stück über sein Leben wird als Deutschlandpremiere zum 150-jährigen Jubiläum des CVJM Esslingen gezeigt.















Pure Verzweiflung presst die Sätze heraus: „Die Arbeitszeit geht von sieben bis neun.“ – „Wir sind kein Maschinenfutter.“ – „Der Arbeitstag beginnt früh.“ – „Pausen? Keine Zeit.“ Arbeiterelend während der Zeit der Industrialisierung. Katastrophale Lebensbedingungen im England des 19. Jahrhunderts. Soziale Schieflagen in explosiven Umbruchzeiten. George Williams erlebt alles hautnah mit – die Trostlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Ausweglosigkeit. Der 1821 in Dulverton bei Somerset Geborene ist mittendrin im Strudel aus Frust, fehlenden Perspektiven, Familientragödien, Flucht in den Alkohol.