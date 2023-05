15-Meter-Sturz in Ulm

1 Der Mann wurde in eine Klinik gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Bei einem Sturz von einer Hebebühne wird ein 46-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Was über das Unglück bekannt ist.















Ein Mann ist bei einem Sturz aus 15 Metern von einer Hebebühne lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige war gerade mit Deckenarbeiten in der Lagerhalle einer Firma in Ulm beschäftigt, als ein 61-Jähriger mit seinem Gabelstapler rückwärts fuhr und die Hebebühne rammte. Diese kippte daraufhin um, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem Vorfall am Mittwoch im Einsatz. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Gutachter eingeschaltet. Am Donnerstag war der Zustand des 46-Jährigen laut Polizeisprecher noch immer lebensbedrohlich.