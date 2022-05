1 Die Polizei nahm den 15-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein 15-Jähriger soll im April mindestens zwei Einbrüche im Stuttgarter Stadtgebiet verübt haben. Dabei ist der Jugendliche kein unbeschriebenes Blatt.















Polizeibeamte haben am Dienstag einen 15-jährigen Jugendlichen festgenommen, der in den vergangenen Monaten mehrere Einbrüche im Stuttgarter Stadtgebiet begangen haben soll. Der Junge war schon im März wegen einiger Einbrüche zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 15-Jährige am Morgen des 13. April gegen 7.20 Uhr zunächst versucht haben, über ein Toilettenfenster in eine Gasstätte an der Elsässer Straße in Zuffenhausen einzubrechen. Ein Bewohner bemerkte den Versuch, woraufhin der mutmaßliche Einbrecher flüchtete. Nur wenig später, gegen 8.15 Uhr, soll der junge Mann über ein gekipptes Fenster in eine leer stehende Wohnung an der Straßburger Straße in Feuerbach eingestiegen sein. Offenbar hatte er auch in diesem Fall keine Beute gemacht.

Umfangreiche Ermittlungen führten nun auf die Spur des 15-Jährigen, der bereits am 14. März vom Amtsgericht Bad Cannstatt wegen mehrerer Einbrüche zu einer Bewährungsstreife von einem Jahr verurteilt worden war. Der Jugendliche wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn ins Gefängnis schickte.