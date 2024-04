14-Jähriger aus Backnang verschwunden: Polizei sucht mit Fotos nach Vermisstem

4 Die Polizei sucht nach einem vermissten 14-Jährigen aus Backnang. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 14-Jähriger aus Backnang ist seit Donnerstagmorgen vermisst. Laut Polizei könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Beamten haben Fotos des Vermissten veröffentlicht und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung.











Backnang – Der 14 Jahre alte Finlay Cedrc N. aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) wird seit Donnerstag, 18. April, vermisst. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Vermissten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie die Beamten berichten, hatte der Jugendliche am Donnerstagmorgen sein Zuhause verlassen, um mit dem Bus zur Schule nach Großaspach zu fahren. Jedoch kam er nicht wie erwartet in der Schule an, sondern soll mit einem anderen Bus weiter in Richtung Bahnhof Backnang gefahren sein.

Der 14-Jährige könnte sich nach Hamburg aufgemacht haben

Der Vermisste sei an Autismus erkrankt und pflege keinerlei Sozialkontakte. Er soll laut Polizei eine Affinität für Züge und (Rangier-)Bahnhöfe haben. Einem Mitschüler habe er gesagt, dass er nach Hamburg fahren will, um dort den größten Rangierbahnhof Deutschlands in Maschen, Seevetal zu besichtigen. Der 14-Jährige sei in unbekannter Umgebung orientierungslos und aufgrund seiner Erkrankung unbeholfen. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Junge in einer hilflosen Lage befindet.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 14-Jährige eine dunkelblaue Jacke mit dem DB Logo, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Außerdem hatte er einen dunkelblauen Harry-Potter Rucksack dabei. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.