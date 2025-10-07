14. Esslinger Boxnacht: Boxnacht zum Fit-Boxing-Jubiläum

1 Die Neckarsporthalle dürfte auch bei der 14. Esslinger Boxnacht wieder gut besucht sein. Foto: Herbert Rudel

Am nächsten Samstag, 11. Oktober, steigt in der Neckarsporthalle von 17 Uhr an die 14. Esslinger Boxnacht. Ausgerichtet wird die Veranstaltung einmal mehr vom Verein Fit-Boxing Esslingen, der in desem Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken kann.

Wie viele Faustkämpfe es an dem Abend geben wird, steht noch nicht abschließend fest. Ginge es nach Erik Fuhrmann, dem Fit-Boxing-Vorsitzenden, wären 20 Duelle dem Jubiläum angemessen. „Es werden aber wohl eher so zwischen zwölf und 15 sein“, vermutet er. Mit ziemlicher Sicherheit nicht in den Ring klettern, wird das Fit-Boxing-Aushängeschild Albina Kasumi, die sich auf die deutsche Meisterschaft vorbereitet, weswegen der Kampfabend nicht ins Programm passt. Zehn andere Boxerinnen und Boxer des Vereins stehen allerdings bereit, müssen aber zum Teil noch darauf warten, ob sich eine Gegnerin oder ein Gegner findet.

Newcomer fiebern ihren Premieren entgegen

Präsentieren wollen sich unter anderem Mamoun Alidlbi, Omid Jafari, Valon Dervodeli, Latif Ghafori und Daniel Richter. Mehrere Fit-Boxing-Newcomer fiebern ihren erste Kämpfen ebenfalls entgegen, um zu zeigen, was sie von ihrem Trainerteam um Erik Fuhrmann, Igor Teziev und Vasilli Costea bereits gelernt haben.

Zur 14. Boxnacht und zum Fit-Boxing-Jubiläum sind einige Vereins- und Verbandskollegen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Esslingen eingeladen.