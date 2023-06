17 Menschen sitzen auf einer Rolltreppe, während sie in einer Metrostation der ukrainischen Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen suchen. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

1893 ratterte es in einem New Yorker Bahnhof zum ersten Mal. Seitdem sind die Rolltreppen zu prägenden Elementen der Stadtplanung geworden. Wir zeigen Ihnen außergewöhnliche Beispiele aus aller Welt.















Ob in Bahnhöfen, Kaufhäusern oder Flughäfen – Rolltreppen gehören untrennbar zum Alltag. Vor 130 Jahren wurde die erste „mittels Elektrizität getriebene endlose schräge Wandelbahn“ in der New Yorker U-Bahn-Station Cortland Street, nicht weit entfernt vom späteren World Trade Center, eröffnet.

Die 13 Meter lange Bahn, auf der Zugreisende in das sechs Meter höher gelegene Stockwerk gelangten, war eine glatte Fläche mit Holzplatte.

Zum Geburtstag der ersten Bahnhofs-Rolltreppe stellen wir in unserer Bildergalerie außergewöhnliche Exemplare dieses weltweit beliebten Personenbeförderungsmittel vor.