130-Jahr-Jubiläum in Sielmingen: Bäcker auf den Fildern setzt auf alte Rezepte und „Slowbaking“
7
Michael Helbig und seine Frau Petra haben die kleine Bäckerei, die einst Schäffer und später Seidel hieß, 2019 übernommen. Foto: Caroline Holowiecki

Die Kundschaft sehne sich nach dem, wie es früher war, sagen Petra und Michael Helbig. Auch im Laden wird auf Tradition statt auf modernen Chic gesetzt.

Ursprünglich trug sie den Nachnamen des Gründers Schäffer, dann hieß sie für etwa 30 Jahre Seidel und seit 2019 steht Helbig auf dem Schaufenster der kleinen Bäckerei an der Ortsdurchfahrt von Sielmingen. Das Geschäft ist im Vergleich zu den beiden Filialisten, die es ebenfalls vor Ort gibt, etwas ab vom Schuss, das Interieur sieht aus, als sei die Zeit stehen geblieben, die Angebotsschilder werden seit Jahr und Tag von Hand geschrieben. Und dennoch können Michael Helbig und seine Ehefrau Petra nicht klagen. Im Gegenteil. Die kleine Einzel-Bäckerei ohne jegliche Filialen hat viele Fans und steht nach Aussage des Chefs wirtschaftlich „hervorragend“ da.

