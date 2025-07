13-Stunden-Einsatz der Feuerwehr: Chemieunfall in Filderstadt – 210 Menschen von Evakuierung betroffen

Chemieunfall in Filderstadt – 210 Menschen von Evakuierung betroffen

1 Die Feuerwehr war in Filderstadt mehr als 13 Stunden im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

In einer Lagerhalle in Filderstadt kommt es zu einer chemischen Reaktion. In dem Gewerbegebiet müssen Gebäude und eine Tiefgarage geräumt werden.











Link kopiert

Wegen einer chemischen Reaktion in einer Lagerhalle einer Spedition in einem Gewerbegebiet in Filderstadt (Landkreis Esslingen) sind angrenzende Gebäude und eine Tiefgarage geräumt worden. Insgesamt waren rund 210 Menschen betroffen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine Gefahr für angrenzende Wohngebiete habe jedoch nicht bestanden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Filderstadt: Feuerwehr mehr als 13 Stunden im Einsatz

Ein 200-Liter-Fass mit einer brennbaren, ätzenden und laut Feuerwehrchemiker unter Umständen auch explosionsfähigen Flüssigkeit war am Dienstagnachmittag in der Lagerhalle ausgelaufen. Es kam nach Angaben der Feuerwehr zu chemischen Reaktionen, bei denen sich Dampf bildete. Zudem trat aus einem weiteren 60-Liter-Fass eine andere brennbare Flüssigkeit aus.

Die Aufräumarbeiten dauerten laut Feuerwehr mehr als 13 Stunden. In der Nacht konnten die geräumten Gebäude nach Prüfung und teilweise nach Belüftung wieder freigegeben werden. Wie es zu dem Gefahrgutaustritt kam, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.